معلومات سعر TRADESMAN (TRADIE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -13.41% تغير السعر (7 أيام) +73.92% تغير السعر (7 أيام) +73.92%

سعر TRADESMAN (TRADIE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TRADIE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTRADIE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TRADIE -0.05% على مدار الساعة الماضية، -13.41% على مدار 24 ساعة، و +73.92% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق TRADESMAN (TRADIE)

القيمة السوقية $ 199.11K$ 199.11K $ 199.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 199.11K$ 199.11K $ 199.11K إمداد دورة التداول 1.10B 1.10B 1.10B إجمالي العرض 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

القيمة السوقية الحالية لـ TRADESMAN هي $ 199.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TRADIE يبلغ 1.10B، مع إجمالي عرض 1095219270.259721. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 199.11K.