سعر This Will Spread المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PLAGUECOIN إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PLAGUECOIN بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار This Will Spread

سعر This Will Spread (PLAGUECOIN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PLAGUECOIN إلى USD:

--
----
0.00%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار This Will Spread (PLAGUECOIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 20:30:40 (UTC+8)

معلومات سعر This Will Spread (PLAGUECOIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.15%

+4.15%

سعر This Will Spread (PLAGUECOIN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PLAGUECOIN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPLAGUECOIN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PLAGUECOIN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +4.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق This Will Spread (PLAGUECOIN)

$ 5.90K
$ 5.90K$ 5.90K

--
----

$ 5.90K
$ 5.90K$ 5.90K

999.25M
999.25M 999.25M

999,253,015.67239
999,253,015.67239 999,253,015.67239

القيمة السوقية الحالية لـ This Will Spread هي $ 5.90K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PLAGUECOIN يبلغ 999.25M، مع إجمالي عرض 999253015.67239. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.90K.

سجل سعر This Will Spread (PLAGUECOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر This Will Spread مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر This Will Spread مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر This Will Spread مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر This Will Spread مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-7.61%
60 يوم$ 0-23.01%
90 يوم$ 0--

ما هو This Will Spread ( PLAGUECOIN )

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر This Will Spread (PLAGUECOIN)

الموقع الرسمي

توقعات سعر This Will Spread (USD)

كم ستكون قيمة This Will Spread (PLAGUECOIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك This Will Spread (PLAGUECOIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة This Will Spread.

تحقق الآن من توقعات سعر This Will Spread!

عملة PLAGUECOIN إلى العملات المحلية

توكنوميكس This Will Spread (PLAGUECOIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس This Will Spread (PLAGUECOIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PLAGUECOIN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول This Will Spread (PLAGUECOIN)

كم يساوي This Will Spread (PLAGUECOIN) اليوم؟
سعر PLAGUECOIN المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PLAGUECOIN إلى USD الحالي؟
سعر PLAGUECOIN إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ This Will Spread ؟
القيمة السوقية لعملة PLAGUECOIN هي $ 5.90K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PLAGUECOIN؟
العرض المتداول لتوكن PLAGUECOIN هو 999.25M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PLAGUECOIN؟
حقق PLAGUECOIN سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PLAGUECOIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 PLAGUECOIN.
ما هو حجم تداول PLAGUECOIN؟
حجم تداول PLAGUECOIN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PLAGUECOIN هذا العام؟
قد يرتفع PLAGUECOIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PLAGUECOIN لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات This Will Spread (PLAGUECOIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

