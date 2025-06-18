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سعر Telestai (TLS) المباشر لليوم هو USD 0.00074914 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.87K . يتم تحديث سعر TLS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Telestai الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Telestai خلال اليوم هو -7.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 213.40M

أداء سعر Telestai (TLS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Telestai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Telestai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Telestai مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Telestai مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Telestai (TLS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Telestai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00071126$ 0.00071126 $ 0.00071126 24 ساعة مرتفع $ 0.00081008$ 0.00081008 $ 0.00081008 عالية طوال الوقت $ 0.00098873$ 0.00098873 $ 0.00098873 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -7.52% تغير السعر (7 أيام) -10.94%

معلومات سوق Telestai (TLS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: