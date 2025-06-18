سعر Telestai (TLS)
سعر Telestai (TLS) المباشر لليوم هو USD 0.00074914. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.87K. يتم تحديث سعر TLS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Telestai الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Telestai خلال اليوم هو -7.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 213.40M
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خلال اليوم، كان سعر Telestai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Telestai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Telestai مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Telestai مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Telestai: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-7.52%
-10.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve.
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