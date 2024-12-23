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سعر Swarm Network (SWM) المباشر لليوم هو USD 0.00576482 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 451.79K . يتم تحديث سعر SWM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swarm Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.66 - تغيير سعر Swarm Network خلال اليوم هو -3.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 78.65M

أداء سعر Swarm Network (SWM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swarm Network مقابل USD هو $ -0.000210696962871501 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swarm Network مقابل USD هو $ -0.0006301709 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swarm Network مقابل USD هو $ -0.0012129365 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swarm Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000210696962871501 -3.52% 30 يوم $ -0.0006301709 -10.93% 60 يوم $ -0.0012129365 -21.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Swarm Network (SWM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swarm Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00570195$ 0.00570195 $ 0.00570195 24 ساعة مرتفع $ 0.0060107$ 0.0060107 $ 0.0060107 عالية طوال الوقت $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.73% تغير السعر (1يوم) -3.52% تغير السعر (7 أيام) -24.10%

معلومات سوق Swarm Network (SWM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: