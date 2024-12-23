سعر Swarm Network (SWM)
سعر Swarm Network (SWM) المباشر لليوم هو USD 0.00576482. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 451.79K. يتم تحديث سعر SWM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swarm Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.66
- تغيير سعر Swarm Network خلال اليوم هو -3.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 78.65M
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خلال اليوم، كان سعر Swarm Network مقابل USD هو $ -0.000210696962871501 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swarm Network مقابل USD هو $ -0.0006301709 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swarm Network مقابل USD هو $ -0.0012129365 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swarm Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000210696962871501
|-3.52%
|30 يوم
|$ -0.0006301709
|-10.93%
|60 يوم
|$ -0.0012129365
|-21.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swarm Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
-3.52%
-24.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments.
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