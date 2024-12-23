سعر Swarm (SWARM)
سعر Swarm (SWARM) المباشر لليوم هو USD 0.00330759. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.30M. يتم تحديث سعر SWARM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Swarm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.56K
- تغيير سعر Swarm خلال اليوم هو -11.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Swarm مقابل USD هو $ -0.000413330339048415 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Swarm مقابل USD هو $ +0.0012814804 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Swarm مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Swarm مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000413330339048415
|-11.10%
|30 يوم
|$ +0.0012814804
|+38.74%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Swarm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+6.10%
-11.10%
+15.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Meme Movement is leaderless, like a swarm—self-organizing, decentralized, and driven by the collective. It thrives through the free exchange of ideas, without a central authority. Similarly, the Swarm crypto project embodies true decentralization, where power is distributed, and participants govern themselves. It creates a platform for shared value and creativity, empowering users to shape the ecosystem without intermediaries.
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