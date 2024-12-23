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سعر Swarm (SWARM) المباشر لليوم هو USD 0.00330759 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.30M . يتم تحديث سعر SWARM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Swarm الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.56K - تغيير سعر Swarm خلال اليوم هو -11.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Swarm (SWARM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Swarm مقابل USD هو $ -0.000413330339048415 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Swarm مقابل USD هو $ +0.0012814804 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Swarm مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Swarm مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000413330339048415 -11.10% 30 يوم $ +0.0012814804 +38.74% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Swarm (SWARM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Swarm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00294133$ 0.00294133 $ 0.00294133 24 ساعة مرتفع $ 0.00405992$ 0.00405992 $ 0.00405992 عالية طوال الوقت $ 0.00691562$ 0.00691562 $ 0.00691562 تغير السعر (1 ساعة) +6.10% تغير السعر (1يوم) -11.10% تغير السعر (7 أيام) +15.08%

معلومات سوق Swarm (SWARM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: