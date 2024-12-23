سعر SureRemit (RMT)
سعر SureRemit (RMT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 128.56K. يتم تحديث سعر RMT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SureRemit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.04
- تغيير سعر SureRemit خلال اليوم هو +4.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 746.90M
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خلال اليوم، كان سعر SureRemit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SureRemit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SureRemit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SureRemit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.07%
|30 يوم
|$ 0
|-49.44%
|60 يوم
|$ 0
|+208.79%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SureRemit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.25%
+4.07%
-13.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Who is SureRemit? SureRemit is part of SureGroup, which also includes SureGifts, the largest gifting platform in Africa. SureRemit is the global non-cash remittance service provider utilizing the blockchain to facilitate instant cross border transfers. With the SureRemit app, users can support loved ones globally by sending them shopping vouchers, mobile air time top-ups, and pay their (utility) bills. Why SureRemit? For recipients... Using SureRemit, recipients don't have to travel and wait in long lines to receive an expensive wire transfer. All they need is a mobile phone or email address. Recipients use the SureRemit App to send in-app support requests (SureRequest) to senders and receive support instantly. SureRemit is great for senders too... Not only are the SureRemit services far cheaper compared to other remittance options, but our services also ensure that your loved ones receive exactly the amount you are sending—no excessive (hidden) fees or costs. And last but not least, you know that the value you send is utilized as intended. 2. Token Info RMT TOKEN The RemitToken (RMT) can be used to pay for transaction fees on the SureRemit/SureGifts platform. Additionally, RMT holders receive great deals and exclusive discounts. All transaction fees received are paid/converted in/to RMT, and the RMT is then burned. The RMT total supply, therefore, continually decreases. In the SureRemit app, you can also send, receive and store your RMT. Many more functions and utility for RMT are added soon.
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