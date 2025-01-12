سعر SUNNED (SUNNED)
سعر SUNNED (SUNNED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 54.63K. يتم تحديث سعر SUNNED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SUNNED الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 24.24
- تغيير سعر SUNNED خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SUNNED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SUNNED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SUNNED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SUNNED مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-70.65%
|60 يوم
|$ 0
|+56.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SUNNED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
GET SUNNED -- A true community & cult coin on TRX. $SUNNED is the first culture coin of the TRON Blockchain -- Fair launch. No presale seed round. No Bullshit. On August 13 the whole memecoin market got sunned by H.E. Justin when he launched sunpump.meme and made the TRON blockchain the kingdom of memecoins. Since then TRON has surpassed Ethereum and Solana in daily revenue. $SUNNED is more than a memecoin, it's tokenized accomplishement and boldness. The whole memecoins on Tron network is about "SUN" and $SUNNED represents the Sun. Think about it, our narrative is the guiding light of Tron !!!!
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