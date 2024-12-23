سعر Suicune (HSUI)
سعر Suicune (HSUI) المباشر لليوم هو USD 0.01446735. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.54M. يتم تحديث سعر HSUI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Suicune الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.82K
- تغيير سعر Suicune خلال اليوم هو +1.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 245.00M
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خلال اليوم، كان سعر Suicune مقابل USD هو $ +0.00015963 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Suicune مقابل USD هو $ +0.0062692988 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Suicune مقابل USD هو $ +0.0010401011 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Suicune مقابل USD هو $ -0.00455461815191323 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00015963
|+1.12%
|30 يوم
|$ +0.0062692988
|+43.33%
|60 يوم
|$ +0.0010401011
|+7.19%
|90 يوم
|$ -0.00455461815191323
|-23.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Suicune: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.76%
+1.12%
-23.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters. Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI! Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects. Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect.
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