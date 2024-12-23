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سعر Suicune (HSUI) المباشر لليوم هو USD 0.01446735 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.54M . يتم تحديث سعر HSUI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Suicune الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.82K - تغيير سعر Suicune خلال اليوم هو +1.12% - لديه عرض متداول بقيمة USD 245.00M

أداء سعر Suicune (HSUI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Suicune مقابل USD هو $ +0.00015963 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Suicune مقابل USD هو $ +0.0062692988 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Suicune مقابل USD هو $ +0.0010401011 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Suicune مقابل USD هو $ -0.00455461815191323 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00015963 +1.12% 30 يوم $ +0.0062692988 +43.33% 60 يوم $ +0.0010401011 +7.19% 90 يوم $ -0.00455461815191323 -23.94%

تحليل سعر Suicune (HSUI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Suicune: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01369768$ 0.01369768 $ 0.01369768 24 ساعة مرتفع $ 0.0151213$ 0.0151213 $ 0.0151213 عالية طوال الوقت $ 0.119137$ 0.119137 $ 0.119137 تغير السعر (1 ساعة) +2.76% تغير السعر (1يوم) +1.12% تغير السعر (7 أيام) -23.70%

معلومات سوق Suicune (HSUI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: