توكنوميكس Suicune (HSUI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Suicune (HSUI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Suicune (HSUI) The Legendary Beast of SUI is believed to be both the embodiment of the north winds and compassion of pure spring waters. Suicune is the perfect mascot for the Sui Network, and is all about learning and having fun on SUI! Suicune has been embraced as the SUI network's mascot by developers, infrastructure providers, thought leaders, "KOLs", and parallel SUI projects. Suicune is an organic community token fostering a culture of being based, eliminating FUD, inclusion, curiosity, and respect. الموقع الرسمي: https://suicune.dog/ اشتر HSUI الآن!

توكنوميكس Suicune (HSUI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Suicune (HSUI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M إجمالي العرض: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M العرض المتداول: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.119137 $ 0.119137 $ 0.119137 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0014754 $ 0.0014754 $ 0.0014754 السعر الحالي: $ 0.00465191 $ 0.00465191 $ 0.00465191 معرفة المزيد عن سعر Suicune (HSUI)

توكنوميكس Suicune (HSUI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Suicune (HSUI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HSUI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HSUI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HSUI، استكشف السعر المباشر لتوكن HSUI!

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