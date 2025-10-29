معلومات سعر stBGT (STBGT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 24 ساعة منخفض $ 1.86 $ 1.86 $ 1.86 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 24 ساعة مرتفع $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 عالية طوال الوقت $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 أدنى سعر $ 1.58$ 1.58 $ 1.58 تغير السعر (1 ساعة) +0.89% تغير السعر (1يوم) +8.27% تغير السعر (7 أيام) -6.40% تغير السعر (7 أيام) -6.40%

سعر stBGT (STBGT) في الوقت الحقيقي هو $1.85. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STBGT بين أدنى سعر $ 1.7 وأعلى سعر $ 1.86، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTBGT على الإطلاق هو $ 3.05، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 1.58.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STBGT +0.89% على مدار الساعة الماضية، +8.27% على مدار 24 ساعة، و -6.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق stBGT (STBGT)

القيمة السوقية $ 336.64K$ 336.64K $ 336.64K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 336.64K$ 336.64K $ 336.64K إمداد دورة التداول 182.44K 182.44K 182.44K إجمالي العرض 182,441.452632279 182,441.452632279 182,441.452632279

القيمة السوقية الحالية لـ stBGT هي $ 336.64K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STBGT يبلغ 182.44K، مع إجمالي عرض 182441.452632279. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 336.64K.