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سعر Spintop (SPIN) المباشر لليوم هو USD 0.00302705 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 892.91K . يتم تحديث سعر SPIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spintop الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 272.83 - تغيير سعر Spintop خلال اليوم هو -3.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 294.99M

أداء سعر Spintop (SPIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spintop مقابل USD هو $ -0.000116187255222895 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spintop مقابل USD هو $ -0.0004353376 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spintop مقابل USD هو $ -0.0004439062 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spintop مقابل USD هو $ -0.001238806470581808 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000116187255222895 -3.69% 30 يوم $ -0.0004353376 -14.38% 60 يوم $ -0.0004439062 -14.66% 90 يوم $ -0.001238806470581808 -29.04%

تحليل سعر Spintop (SPIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spintop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00302629$ 0.00302629 $ 0.00302629 24 ساعة مرتفع $ 0.00317233$ 0.00317233 $ 0.00317233 عالية طوال الوقت $ 0.645127$ 0.645127 $ 0.645127 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -3.69% تغير السعر (7 أيام) -23.11%

معلومات سوق Spintop (SPIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: