سعر Spintop (SPIN)
سعر Spintop (SPIN) المباشر لليوم هو USD 0.00302705. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 892.91K. يتم تحديث سعر SPIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spintop الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 272.83
- تغيير سعر Spintop خلال اليوم هو -3.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 294.99M
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خلال اليوم، كان سعر Spintop مقابل USD هو $ -0.000116187255222895 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spintop مقابل USD هو $ -0.0004353376 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spintop مقابل USD هو $ -0.0004439062 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spintop مقابل USD هو $ -0.001238806470581808 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000116187255222895
|-3.69%
|30 يوم
|$ -0.0004353376
|-14.38%
|60 يوم
|$ -0.0004439062
|-14.66%
|90 يوم
|$ -0.001238806470581808
|-29.04%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spintop: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-3.69%
-23.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Spintop is the next generation blockchain gaming hub that aims to utilize the new tools of web3 to offer a comprehensive experience for players, traders and investors. In Spintop, we aspire to guide, discuss and supply through blockchain gaming. The ecosystem is designed as a gaming hub that allows players to exchange their tokens, NFTs, and reviews. Spintop consists of four main producs acting together in a social manner and built around user profiles: Gamepedia: A community-driven gaming guide in which games are accessed, listed, and filtered for tokenomics, ratings, smart chains, and development statuses. Games are also reviewed by both critics and users. Spindex: A decentralized exchange (Dex) where gaming tokens are pooled together to create liquidity, incentivizing yield farming. Guild Maker: Meeting grounds for play-to-earn sponsors and scholars. Sponsors can burn SPIN and create their own yield guilds, recruit scholars and compete with each other. NFT Marketplace: NFT marketplace will be the supply zone for the guilds, users and games where they will be listing their NFTs for sale or lending.
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