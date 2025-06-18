سعر Sorry (SRY)
سعر Sorry (SRY) المباشر لليوم هو USD 0.0010789. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M. يتم تحديث سعر SRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sorry الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Sorry خلال اليوم هو -8.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Sorry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sorry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sorry مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sorry مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.09%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sorry: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-8.09%
-32.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY.
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