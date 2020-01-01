توكنوميكس Sorry (SRY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sorry (SRY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sorry (SRY) SORRY is a community-driven token that captures the fun, lighthearted spirit of crypto, supported by a strong meme culture and our own unique mascot. But $SRY is more than just a meme. We are developing a unique utility that introduces a fresh concept to the crypto space. This platform is being designed with mass-market appeal and built to generate real value for both the ecosystem and our holders. In short, we’re starting with a strong foundation in community and culture, and building toward a utility that supports long-term growth and meaningful engagement with $SRY. الموقع الرسمي: https://sorrytoken.net/ اشتر SRY الآن!

توكنوميكس Sorry (SRY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sorry (SRY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 615.09K $ 615.09K $ 615.09K إجمالي العرض: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M العرض المتداول: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 615.09K $ 615.09K $ 615.09K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00186436 $ 0.00186436 $ 0.00186436 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00061534 $ 0.00061534 $ 0.00061534 معرفة المزيد عن سعر Sorry (SRY)

توكنوميكس Sorry (SRY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sorry (SRY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SRY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SRY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SRY، استكشف السعر المباشر لتوكن SRY!

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