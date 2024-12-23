سعر Sora (XOR)
سعر Sora (XOR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 454.04K. يتم تحديث سعر XOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sora الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 53.77K
- تغيير سعر Sora خلال اليوم هو -16.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.42T
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خلال اليوم، كان سعر Sora مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sora مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sora مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sora مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-16.46%
|30 يوم
|$ 0
|-91.02%
|60 يوم
|$ 0
|-98.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sora: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.64%
-16.46%
-70.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. SORA Parliament is the governance system for the SORA Network.
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