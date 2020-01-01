توكنوميكس Sora (XOR) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Sora (XOR)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Sora (XOR) Sora is a supranational world economic system and decentralized and democratic governance structure. SORA is both a new economic system that decentralizes the concept of a central bank as well as a network in the Polkadot ecosystem that will connect to the Polkadot relay chain and the parachains with built-in tools focused on DeFi. The SORA Network excels at providing tools for decentralized applications that use digital assets, such as atomic token swaps, bridging tokens to other blockchains, and creating programmatic rules involving digital assets. ​SORA Parliament is the governance system for the SORA Network. الموقع الرسمي: https://sora.org/ اشتر XOR الآن!

توكنوميكس Sora (XOR) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Sora (XOR)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 181.87K $ 181.87K $ 181.87K إجمالي العرض: $ 2,166,930,975.26T $ 2,166,930,975.26T $ 2,166,930,975.26T العرض المتداول: $ 2,166,930,975.26T $ 2,166,930,975.26T $ 2,166,930,975.26T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 181.87K $ 181.87K $ 181.87K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 981.83 $ 981.83 $ 981.83 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Sora (XOR)

توكنوميكس Sora (XOR): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Sora (XOR) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XOR التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XOR التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XOR، استكشف السعر المباشر لتوكن XOR!

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