سعر Solpaka (SOLPAKA)
سعر Solpaka (SOLPAKA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.38K. يتم تحديث سعر SOLPAKA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solpaka الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 266.19
- تغيير سعر Solpaka خلال اليوم هو +0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 696.90M
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خلال اليوم، كان سعر Solpaka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solpaka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solpaka مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solpaka مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-29.94%
|60 يوم
|$ 0
|-49.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solpaka: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.53%
+0.04%
-19.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SOLPAKA is a community-driven token aiming to build a strong and vibrant community in the Solana ecosystem. SOLPAKA is a meme coin but it does not stop it from being one of the most loved and admired tokens on Solana. SOLPAKA aims to build a strong foundation of open-minded people and continue building and investing in new, long-term projects.
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