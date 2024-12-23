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سعر Solarbeam (SOLAR) المباشر لليوم هو USD 0.00972027 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 306.85K . يتم تحديث سعر SOLAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solarbeam الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.49 - تغيير سعر Solarbeam خلال اليوم هو -1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.78M

أداء سعر Solarbeam (SOLAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solarbeam مقابل USD هو $ -0.00011611943549772 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solarbeam مقابل USD هو $ -0.0005244027 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solarbeam مقابل USD هو $ +0.0011104193 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solarbeam مقابل USD هو $ +0.000118620772803485 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00011611943549772 -1.18% 30 يوم $ -0.0005244027 -5.39% 60 يوم $ +0.0011104193 +11.42% 90 يوم $ +0.000118620772803485 +1.24%

تحليل سعر Solarbeam (SOLAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solarbeam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00948357$ 0.00948357 $ 0.00948357 24 ساعة مرتفع $ 0.01011033$ 0.01011033 $ 0.01011033 عالية طوال الوقت $ 23.93$ 23.93 $ 23.93 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) -1.18% تغير السعر (7 أيام) -25.48%

معلومات سوق Solarbeam (SOLAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: