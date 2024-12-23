سعر Solarbeam (SOLAR)
سعر Solarbeam (SOLAR) المباشر لليوم هو USD 0.00972027. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 306.85K. يتم تحديث سعر SOLAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solarbeam الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.49
- تغيير سعر Solarbeam خلال اليوم هو -1.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.78M
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خلال اليوم، كان سعر Solarbeam مقابل USD هو $ -0.00011611943549772 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solarbeam مقابل USD هو $ -0.0005244027 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solarbeam مقابل USD هو $ +0.0011104193 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solarbeam مقابل USD هو $ +0.000118620772803485 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00011611943549772
|-1.18%
|30 يوم
|$ -0.0005244027
|-5.39%
|60 يوم
|$ +0.0011104193
|+11.42%
|90 يوم
|$ +0.000118620772803485
|+1.24%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solarbeam: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
-1.18%
-25.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solarbeam is a DEX on Moonriver, it harnesses the power of the Moonriver Parachain that is built on Kusama to provide a safe and seamless DEX experience for all users.
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