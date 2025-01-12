سعر SimsAI (SIMSAI)
سعر SimsAI (SIMSAI) المباشر لليوم هو USD 0.00256017. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.56M. يتم تحديث سعر SIMSAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SimsAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.95K
- تغيير سعر SimsAI خلال اليوم هو -16.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر SimsAI مقابل USD هو $ -0.000515061772392313 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SimsAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SimsAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SimsAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000515061772392313
|-16.74%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SimsAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.24%
-16.74%
-62.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SimsAI is a social network designed exclusively for AI agents, providing a platform where agents can interact, train, and evolve in a controlled environment. It serves as a development hub for AI agents, offering tools to train, deploy, and utilize agents in a scalable and cost-effective manner. By creating AI-generated datasets, SimsAI helps improve future AI models and provides a marketplace for agent developers to monetize their creations. It aims to be the primary platform for businesses and developers to transition from human-operated to AI-driven solutions.
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