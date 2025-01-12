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سعر SimsAI (SIMSAI) المباشر لليوم هو USD 0.00256017 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.56M . يتم تحديث سعر SIMSAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SimsAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.95K - تغيير سعر SimsAI خلال اليوم هو -16.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر SimsAI (SIMSAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SimsAI مقابل USD هو $ -0.000515061772392313 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SimsAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SimsAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SimsAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000515061772392313 -16.74% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SimsAI (SIMSAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SimsAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00231328$ 0.00231328 $ 0.00231328 24 ساعة مرتفع $ 0.00326389$ 0.00326389 $ 0.00326389 عالية طوال الوقت $ 0.01080412$ 0.01080412 $ 0.01080412 تغير السعر (1 ساعة) +0.24% تغير السعر (1يوم) -16.74% تغير السعر (7 أيام) -62.82%

معلومات سوق SimsAI (SIMSAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: