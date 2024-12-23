سعر Silk (SILK)
سعر Silk (SILK) المباشر لليوم هو USD 1.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.74M. يتم تحديث سعر SILK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Silk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 142.29K
- تغيير سعر Silk خلال اليوم هو +0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.23M
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خلال اليوم، كان سعر Silk مقابل USD هو $ +0.01037405 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Silk مقابل USD هو $ -0.0284454720 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Silk مقابل USD هو $ +0.1094608980 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Silk مقابل USD هو $ +0.0780625394620225 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01037405
|+0.85%
|30 يوم
|$ -0.0284454720
|-2.31%
|60 يوم
|$ +0.1094608980
|+8.90%
|90 يوم
|$ +0.0780625394620225
|+6.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Silk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+0.85%
-1.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Silk Stable is a private stablecoin tracking a basket of global currencies and commodities. Silk Stable is fast and agile, with 6-second transaction times. Launched by Shade Protocol and powered by Secret Network, Silk operates as an interoperability hub between global currencies – acting as a perpetual hedge against macro volatility and inflation.
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