معلومات سعر Silent Pass (SP) في (USD)

سعر Silent Pass (SP) في الوقت الحقيقي هو $0.00006725. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SP بين أدنى سعر $ 0.00006632 وأعلى سعر $ 0.00006778، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSP على الإطلاق هو $ 0.00013783، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00005782.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SP -- على مدار الساعة الماضية، -0.55% على مدار 24 ساعة، و +0.43% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Silent Pass (SP)

القيمة السوقية الحالية لـ Silent Pass هي $ 60.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SP يبلغ 899.81M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 67.25K.