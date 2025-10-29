معلومات سعر Silensio (SILEN) في (USD)

سعر Silensio (SILEN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SILEN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSILEN على الإطلاق هو $ 0.00154914، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SILEN -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +5.94% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

القيمة السوقية الحالية لـ Silensio هي $ 11.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SILEN يبلغ 926.66M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.10K.