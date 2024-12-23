سعر SHUI CFX (SCFX)
سعر SHUI CFX (SCFX) المباشر لليوم هو USD 0.168686. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.28M. يتم تحديث سعر SCFX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHUI CFX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.29
- تغيير سعر SHUI CFX خلال اليوم هو -3.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 31.29M
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خلال اليوم، كان سعر SHUI CFX مقابل USD هو $ -0.0055440738243484 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHUI CFX مقابل USD هو $ +0.0051494606 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHUI CFX مقابل USD هو $ +0.0052514482 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHUI CFX مقابل USD هو $ +0.00975646657816975 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0055440738243484
|-3.18%
|30 يوم
|$ +0.0051494606
|+3.05%
|60 يوم
|$ +0.0052514482
|+3.11%
|90 يوم
|$ +0.00975646657816975
|+6.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHUI CFX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.18%
-27.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up.
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