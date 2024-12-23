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سعر SHUI CFX (SCFX) المباشر لليوم هو USD 0.168686 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.28M . يتم تحديث سعر SCFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SHUI CFX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.29 - تغيير سعر SHUI CFX خلال اليوم هو -3.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 31.29M

أداء سعر SHUI CFX (SCFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SHUI CFX مقابل USD هو $ -0.0055440738243484 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SHUI CFX مقابل USD هو $ +0.0051494606 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SHUI CFX مقابل USD هو $ +0.0052514482 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SHUI CFX مقابل USD هو $ +0.00975646657816975 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0055440738243484 -3.18% 30 يوم $ +0.0051494606 +3.05% 60 يوم $ +0.0052514482 +3.11% 90 يوم $ +0.00975646657816975 +6.14%

تحليل سعر SHUI CFX (SCFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SHUI CFX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.166258$ 0.166258 $ 0.166258 24 ساعة مرتفع $ 0.174597$ 0.174597 $ 0.174597 عالية طوال الوقت $ 0.549073$ 0.549073 $ 0.549073 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.18% تغير السعر (7 أيام) -27.33%

معلومات سوق SHUI CFX (SCFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: