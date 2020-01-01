توكنوميكس SHUI CFX (SCFX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SHUI CFX (SCFX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SHUI CFX (SCFX) SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up. الموقع الرسمي: https://www.shui.finance/ الوثيقة البيضاء: https://shui-1.gitbook.io/shui/ اشتر SCFX الآن!

توكنوميكس SHUI CFX (SCFX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SHUI CFX (SCFX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M إجمالي العرض: $ 33.63M $ 33.63M $ 33.63M العرض المتداول: $ 33.63M $ 33.63M $ 33.63M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.23M $ 8.23M $ 8.23M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.549073 $ 0.549073 $ 0.549073 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.070333 $ 0.070333 $ 0.070333 السعر الحالي: $ 0.244784 $ 0.244784 $ 0.244784 معرفة المزيد عن سعر SHUI CFX (SCFX)

توكنوميكس SHUI CFX (SCFX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SHUI CFX (SCFX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SCFX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SCFX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SCFX، استكشف السعر المباشر لتوكن SCFX!

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