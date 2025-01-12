سعر SharedStake Governance v2 (SGTV2)
سعر SharedStake Governance v2 (SGTV2) المباشر لليوم هو USD 0.04071749. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.57K. يتم تحديث سعر SGTV2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SharedStake Governance v2 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.75
- تغيير سعر SharedStake Governance v2 خلال اليوم هو -1.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.72M
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خلال اليوم، كان سعر SharedStake Governance v2 مقابل USD هو $ -0.00047426108960388 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SharedStake Governance v2 مقابل USD هو $ +0.0259995791 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SharedStake Governance v2 مقابل USD هو $ +0.0056671620 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SharedStake Governance v2 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00047426108960388
|-1.15%
|30 يوم
|$ +0.0259995791
|+63.85%
|60 يوم
|$ +0.0056671620
|+13.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SharedStake Governance v2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.15%
+130.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards.
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