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سعر SharedStake Governance v2 (SGTV2) المباشر لليوم هو USD 0.04071749 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.57K . يتم تحديث سعر SGTV2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SharedStake Governance v2 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.75 - تغيير سعر SharedStake Governance v2 خلال اليوم هو -1.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.72M

أداء سعر SharedStake Governance v2 (SGTV2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SharedStake Governance v2 مقابل USD هو $ -0.00047426108960388 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SharedStake Governance v2 مقابل USD هو $ +0.0259995791 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SharedStake Governance v2 مقابل USD هو $ +0.0056671620 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SharedStake Governance v2 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00047426108960388 -1.15% 30 يوم $ +0.0259995791 +63.85% 60 يوم $ +0.0056671620 +13.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SharedStake Governance v2 (SGTV2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SharedStake Governance v2: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03992145$ 0.03992145 $ 0.03992145 24 ساعة مرتفع $ 0.04202859$ 0.04202859 $ 0.04202859 عالية طوال الوقت $ 104.82$ 104.82 $ 104.82 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.15% تغير السعر (7 أيام) +130.59%

معلومات سوق SharedStake Governance v2 (SGTV2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: