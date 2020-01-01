توكنوميكس SharedStake Governance v2 (SGTV2) اكتشف الرؤى الرئيسية حول SharedStake Governance v2 (SGTV2)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات SharedStake Governance v2 (SGTV2) SharedStake is a decentralized Ethereum 2 staking solution that allows users to stake any amount of Ether and earn additional yield on top of their ETH2 rewards. الموقع الرسمي: https://www.sharedstake.org/ اشتر SGTV2 الآن!

توكنوميكس SharedStake Governance v2 (SGTV2) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار SharedStake Governance v2 (SGTV2)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 40.46K $ 40.46K $ 40.46K إجمالي العرض: $ 8.89M $ 8.89M $ 8.89M العرض المتداول: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 132.44K $ 132.44K $ 132.44K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 104.82 $ 104.82 $ 104.82 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00636497 $ 0.00636497 $ 0.00636497 السعر الحالي: $ 0.01489892 $ 0.01489892 $ 0.01489892 معرفة المزيد عن سعر SharedStake Governance v2 (SGTV2)

توكنوميكس SharedStake Governance v2 (SGTV2): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس SharedStake Governance v2 (SGTV2) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SGTV2 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SGTV2 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SGTV2، استكشف السعر المباشر لتوكن SGTV2!

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