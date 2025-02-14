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سعر SENTAI (SENTAI) المباشر لليوم هو USD 0.00196832 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M . يتم تحديث سعر SENTAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SENTAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 846.92K - تغيير سعر SENTAI خلال اليوم هو -5.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر SENTAI (SENTAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SENTAI مقابل USD هو $ -0.000110628268939167 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SENTAI مقابل USD هو $ -0.0015211198 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SENTAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SENTAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000110628268939167 -5.32% 30 يوم $ -0.0015211198 -77.28% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SENTAI (SENTAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SENTAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00181903$ 0.00181903 $ 0.00181903 24 ساعة مرتفع $ 0.00209913$ 0.00209913 $ 0.00209913 عالية طوال الوقت $ 0.01576158$ 0.01576158 $ 0.01576158 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -5.32% تغير السعر (7 أيام) -32.81%

معلومات سوق SENTAI (SENTAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: