سعر SENTAI (SENTAI)
سعر SENTAI (SENTAI) المباشر لليوم هو USD 0.00196832. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.97M. يتم تحديث سعر SENTAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SENTAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 846.92K
- تغيير سعر SENTAI خلال اليوم هو -5.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SENTAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SENTAI.
خلال اليوم، كان سعر SENTAI مقابل USD هو $ -0.000110628268939167 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SENTAI مقابل USD هو $ -0.0015211198 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SENTAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SENTAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000110628268939167
|-5.32%
|30 يوم
|$ -0.0015211198
|-77.28%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SENTAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-5.32%
-32.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
SENTAI, powered by Eliza OS and IoTeX, is an innovative AI agent that achieves deep interaction with the real world through DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks). It not only perceives the environment but can also control IoT devices in real-time, creating a complete physical AI ecosystem. SENTAI's core advantages include: Real-time Learning: Continuously optimizes its decision models through ongoing access to live data streams Multi-dimensional Perception: Integrates data from various sensors for comprehensive environmental awareness Intelligent Control: Autonomously operates various IoT devices, enabling intelligent management of the physical world Decentralized Architecture: Built on IoTeX blockchain, ensuring data security and system reliability This deep integration of AI with the physical world opens new possibilities for future smart cities, industrial automation, and other domains, representing the evolution of Physical AI.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SENTAI إلى AUD
A$0.0031099456
|1 SENTAI إلى GBP
￡0.0015549728
|1 SENTAI إلى EUR
€0.001869904
|1 SENTAI إلى USD
$0.00196832
|1 SENTAI إلى MYR
RM0.0087196576
|1 SENTAI إلى TRY
₺0.0712335008
|1 SENTAI إلى JPY
¥0.3005427808
|1 SENTAI إلى RUB
₽0.17616464
|1 SENTAI إلى INR
₹0.1707911264
|1 SENTAI إلى IDR
Rp31.7470923296
|1 SENTAI إلى PHP
₱0.1138476288
|1 SENTAI إلى EGP
￡E.0.0996363584
|1 SENTAI إلى BRL
R$0.0113375232
|1 SENTAI إلى CAD
C$0.0027753312
|1 SENTAI إلى BDT
৳0.2395248608
|1 SENTAI إلى NGN
₦2.9643292864
|1 SENTAI إلى UAH
₴0.0822364096
|1 SENTAI إلى VES
Bs0.12006752
|1 SENTAI إلى PKR
Rs0.5501060736
|1 SENTAI إلى KZT
₸0.98465208
|1 SENTAI إلى THB
฿0.0662536512
|1 SENTAI إلى TWD
NT$0.0642853312
|1 SENTAI إلى CHF
Fr0.001771488
|1 SENTAI إلى HKD
HK$0.0153135296
|1 SENTAI إلى MAD
.د.م0.0196635168