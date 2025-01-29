سعر SCOIN (SCOIN)
سعر SCOIN (SCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.68K. يتم تحديث سعر SCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SCOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 783.25
- تغيير سعر SCOIN خلال اليوم هو -2.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 215.00M
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خلال اليوم، كان سعر SCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SCOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.71%
|30 يوم
|$ 0
|+8.95%
|60 يوم
|$ 0
|-35.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.55%
-2.71%
-6.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Native utility token for SDrive.app. Used for paying for uploads and other services at SDrive.
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