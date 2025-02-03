سعر Scarcity (SCX)
سعر Scarcity (SCX) المباشر لليوم هو USD 14.36. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Scarcity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 178.27
- تغيير سعر Scarcity خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SCX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SCX.
خلال اليوم، كان سعر Scarcity مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Scarcity مقابل USD هو $ -4.2797797280 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Scarcity مقابل USD هو $ +10.9122314920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Scarcity مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -4.2797797280
|-29.80%
|60 يوم
|$ +10.9122314920
|+75.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Scarcity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+3.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Behodler is a single sided AMM with a universal liquidity token, Scarcity (SCX). Each token listed on Behodler generates SCX along its own bonding curve. The relative price in SCX of each token implies their exchange rate, enabling direct token to token swapping. This also means that the supply of SCX is algorithmic and is proportional to locked liquidity, rather than being capped, similar to how LP tokens on traditional CFMMs are generated in response to liquidity provision. SCX is a burn-on-transfer token which means that as the trading volume of SCX on external AMMS increases, SCX's supply will fall. Instead of relying on trading fees to grow liquidity, Behodler relies on the tokenomics of SCX to draw liquidity into the AMM. Since SCX is required to redeem liquidity, the ongoing burn of SCX implies a growing portion of permanent liquidity on Behodler. And since the price of SCX equates to the average value liquidity on Behodler, all incentive structures including yield farming are aimed at increasing the SCX price, either through lockup or incentive backed burning. Unlike many protocols that seek to silo liquidity, Behodler thrives when working in conjunction with existing AMMs, forming a synergy that opens up opportunities to both yield chasing defi veterans as well as infrequent traders who simply wish to swap for the lowest possible gas cost.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SCX إلى AUD
A$23.4068
|1 SCX إلى GBP
￡11.6316
|1 SCX إلى EUR
€13.9292
|1 SCX إلى USD
$14.36
|1 SCX إلى MYR
RM64.62
|1 SCX إلى TRY
₺515.2368
|1 SCX إلى JPY
¥2,236.2828
|1 SCX إلى RUB
₽1,435.4256
|1 SCX إلى INR
₹1,247.884
|1 SCX إلى IDR
Rp235,409.7984
|1 SCX إلى PHP
₱842.5012
|1 SCX إلى EGP
￡E.730.7804
|1 SCX إلى BRL
R$83.8624
|1 SCX إلى CAD
C$21.1092
|1 SCX إلى BDT
৳1,774.7524
|1 SCX إلى NGN
₦24,134.4212
|1 SCX إلى UAH
₴606.8536
|1 SCX إلى VES
Bs832.88
|1 SCX إلى PKR
Rs4,059.8592
|1 SCX إلى KZT
₸7,542.0156
|1 SCX إلى THB
฿489.2452
|1 SCX إلى TWD
NT$475.1724
|1 SCX إلى CHF
Fr13.0676
|1 SCX إلى HKD
HK$111.8644
|1 SCX إلى MAD
.د.م146.0412