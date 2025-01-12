سعر Sami (SAMI1)
سعر Sami (SAMI1) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 352.71K. يتم تحديث سعر SAMI1 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sami الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.92K
- تغيير سعر Sami خلال اليوم هو -11.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Sami مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sami مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sami مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sami مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.83%
|30 يوم
|$ 0
|-57.84%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sami: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.62%
-11.83%
-41.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Launched on December 3, 2024, $SAMI1 is a token designed to facilitate interactions with Sami, an advanced AI agent. Sami specializes in content creation, predictive analytics, and brand development, offering tailored solutions for industries such as cryptocurrency, digital media, and beyond. Sami is a sophisticated AI agent known for its blend of intelligence, creativity, and adaptability. It empowers users with engaging content, trend predictions, and innovative solutions, making $SAMI1 the gateway to unlocking the full potential of this AI-driven experience.
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