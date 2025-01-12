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سعر SakeSwap (SAKE) المباشر لليوم هو USD 0.00118942 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 87.38K . يتم تحديث سعر SAKE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SakeSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 147.71 - تغيير سعر SakeSwap خلال اليوم هو +4.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 73.70M

أداء سعر SakeSwap (SAKE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SakeSwap مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SakeSwap مقابل USD هو $ -0.0002381071 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SakeSwap مقابل USD هو $ +0.0000567921 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SakeSwap مقابل USD هو $ +0.0001581027711780957 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.71% 30 يوم $ -0.0002381071 -20.01% 60 يوم $ +0.0000567921 +4.77% 90 يوم $ +0.0001581027711780957 +15.33%

تحليل سعر SakeSwap (SAKE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SakeSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00113527$ 0.00113527 $ 0.00113527 24 ساعة مرتفع $ 0.00174767$ 0.00174767 $ 0.00174767 عالية طوال الوقت $ 3.18$ 3.18 $ 3.18 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +4.71% تغير السعر (7 أيام) -3.56%

معلومات سوق SakeSwap (SAKE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: