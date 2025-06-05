سعر ROOMCON (ROOMCON)
سعر ROOMCON (ROOMCON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 77.40K. يتم تحديث سعر ROOMCON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROOMCON الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر ROOMCON خلال اليوم هو -15.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 762.50M
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خلال اليوم، كان سعر ROOMCON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROOMCON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROOMCON مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROOMCON مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-15.86%
|30 يوم
|$ 0
|-41.63%
|60 يوم
|$ 0
|-89.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROOMCON: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-15.86%
-31.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROOMCON is a DeSci project on the BNB Chain that funds cutting-edge scientific research, and other starting with room-temperature superconductors. Our goal is to connect crypto communities with real-world innovation by supporting researchers and launching verified scientific breakthroughs to the public.soWe support companies conducting research on room-temperature superconductors #desci love it science
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