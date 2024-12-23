سعر Rkey (RKEY)
سعر Rkey (RKEY) المباشر لليوم هو USD 0.00486291. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M. يتم تحديث سعر RKEY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rkey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 442.75K
- تغيير سعر Rkey خلال اليوم هو -3.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 328.30M
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خلال اليوم، كان سعر Rkey مقابل USD هو $ -0.000171912485394315 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rkey مقابل USD هو $ -0.0005045239 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rkey مقابل USD هو $ -0.0000128940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rkey مقابل USD هو $ +0.0018904074540028526 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000171912485394315
|-3.41%
|30 يوم
|$ -0.0005045239
|-10.37%
|60 يوم
|$ -0.0000128940
|-0.26%
|90 يوم
|$ +0.0018904074540028526
|+63.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.97%
-3.41%
-13.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the ever-evolving landscape of finance and investment, the concept of tokenization has emerged as a transformative force, poised to revolutionize traditional asset ownership. RKEY stands at the forefront of this paradigm shift, focusing on the tokenization of real-world assets, with a primary focus on real estate. Tokenization, the process of converting ownership rights of an asset into digital tokens on a blockchain, offers unparalleled accessibility, liquidity, and transparency. In our venture, we aim to harness the power of tokenization to democratize real estate investment, providing individuals with previously unattainable opportunities to participate in lucrative property ventures.
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