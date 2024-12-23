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سعر Rkey (RKEY) المباشر لليوم هو USD 0.00486291 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.60M . يتم تحديث سعر RKEY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rkey الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 442.75K - تغيير سعر Rkey خلال اليوم هو -3.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 328.30M

أداء سعر Rkey (RKEY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rkey مقابل USD هو $ -0.000171912485394315 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rkey مقابل USD هو $ -0.0005045239 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rkey مقابل USD هو $ -0.0000128940 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rkey مقابل USD هو $ +0.0018904074540028526 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000171912485394315 -3.41% 30 يوم $ -0.0005045239 -10.37% 60 يوم $ -0.0000128940 -0.26% 90 يوم $ +0.0018904074540028526 +63.60%

تحليل سعر Rkey (RKEY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rkey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00456791$ 0.00456791 $ 0.00456791 24 ساعة مرتفع $ 0.00531173$ 0.00531173 $ 0.00531173 عالية طوال الوقت $ 0.00708832$ 0.00708832 $ 0.00708832 تغير السعر (1 ساعة) -1.97% تغير السعر (1يوم) -3.41% تغير السعر (7 أيام) -13.40%

معلومات سوق Rkey (RKEY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: