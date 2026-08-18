سعر Rigby اليوم

السعر المباشر لمشروع Rigby (RIGBY) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 25.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RIGBY الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RIGBY.

يحتل Rigby حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,070.21، مع عرض متداول قدره 999.78M RIGBY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RIGBY بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RIGBY بمقدار +1.70% خلال الساعة الماضية و-43.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rigby (RIGBY)

القيمة السوقية $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.07K$ 12.07K $ 12.07K إمداد دورة التداول 999.78M 999.78M 999.78M إجمالي العرض 999,783,379.343155 999,783,379.343155 999,783,379.343155

القيمة السوقية الحالية لـ Rigby هي $ 12.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RIGBY يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999783379.343155. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.07K.