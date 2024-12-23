سعر Realm (REALM)
سعر Realm (REALM) المباشر لليوم هو USD 0.00108117. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M. يتم تحديث سعر REALM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Realm الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.77K
- تغيير سعر Realm خلال اليوم هو +17.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 976.27M
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خلال اليوم، كان سعر Realm مقابل USD هو $ +0.00016055 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Realm مقابل USD هو $ +0.0007902078 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Realm مقابل USD هو $ +0.0006385489 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Realm مقابل USD هو $ +0.0003262421581963353 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016055
|+17.44%
|30 يوم
|$ +0.0007902078
|+73.09%
|60 يوم
|$ +0.0006385489
|+59.06%
|90 يوم
|$ +0.0003262421581963353
|+43.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Realm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.45%
+17.44%
+1.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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