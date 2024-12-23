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سعر Realm (REALM) المباشر لليوم هو USD 0.00108117 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر REALM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Realm الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 103.77K - تغيير سعر Realm خلال اليوم هو +17.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 976.27M

أداء سعر Realm (REALM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Realm مقابل USD هو $ +0.00016055 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Realm مقابل USD هو $ +0.0007902078 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Realm مقابل USD هو $ +0.0006385489 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Realm مقابل USD هو $ +0.0003262421581963353 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016055 +17.44% 30 يوم $ +0.0007902078 +73.09% 60 يوم $ +0.0006385489 +59.06% 90 يوم $ +0.0003262421581963353 +43.22%

تحليل سعر Realm (REALM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Realm: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00142707$ 0.00142707 $ 0.00142707 عالية طوال الوقت $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 تغير السعر (1 ساعة) -0.45% تغير السعر (1يوم) +17.44% تغير السعر (7 أيام) +1.85%

معلومات سوق Realm (REALM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: