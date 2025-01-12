سعر RaceX (RACEX)
سعر RaceX (RACEX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.62K. يتم تحديث سعر RACEX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RaceX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.89
- تغيير سعر RaceX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 742.06M
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خلال اليوم، كان سعر RaceX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RaceX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RaceX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RaceX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-7.93%
|60 يوم
|$ 0
|-14.60%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RaceX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+4.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first Play-2-Earn racing platform on the Avalanche ecosystem! This is the first Avalanche Blockchain racing sim that will combine both real-world, on-the-road racing with virtual racing on a first of its kind simulation engine currently in development. DCRC Racing will use NFTs minted on this platform to represent the cars used in the simulation. These NFTs will be used in our advanced virtual racing simulator, allowing users to benefit from Race-2-Earn features on the platform. These NFTs will be fully upgradeable using burn and re-mint functionalities. The NFTs will also be upgradeable in terms of appearance by adding body kits, changing colors, adding decals, and changing the wheels and tires. Users will be able to construct their NFT and make it completely unique according to their vision! The NFTs can be upgraded in terms of performance too, as owners will be able to purchase performance upgrades to improve the ability of their race cars in the virtual races.
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