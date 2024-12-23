سعر PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)
سعر PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 578.77K. يتم تحديث سعر PUMPKIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PUMPKIN TOKEN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.35K
- تغيير سعر PUMPKIN TOKEN خلال اليوم هو +1.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PUMPKIN مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PUMPKIN.
خلال اليوم، كان سعر PUMPKIN TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PUMPKIN TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PUMPKIN TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PUMPKIN TOKEN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.02%
|30 يوم
|$ 0
|-37.08%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PUMPKIN TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.25%
+1.02%
-29.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pumpkin Token is a unique cryptocurrency inspired by a true story of redemption and second chances. The token is named after Pumpkin the Cat, who saved a man’s life during his struggle with addiction, symbolizing hope and resilience. Pumpkin Token combines emotional significance with practical utility in the decentralized finance (DeFi) space. Users can stake or use the token for yield farming within a dedicated dApp, earning rewards while contributing to a project rooted in community values. Additionally, the token supports mental health awareness initiatives, with plans to allocate a portion of fees to charitable causes, making it both meaningful and functional.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PUMPKIN إلى AUD
A$--
|1 PUMPKIN إلى GBP
￡--
|1 PUMPKIN إلى EUR
€--
|1 PUMPKIN إلى USD
$--
|1 PUMPKIN إلى MYR
RM--
|1 PUMPKIN إلى TRY
₺--
|1 PUMPKIN إلى JPY
¥--
|1 PUMPKIN إلى RUB
₽--
|1 PUMPKIN إلى INR
₹--
|1 PUMPKIN إلى IDR
Rp--
|1 PUMPKIN إلى PHP
₱--
|1 PUMPKIN إلى EGP
￡E.--
|1 PUMPKIN إلى BRL
R$--
|1 PUMPKIN إلى CAD
C$--
|1 PUMPKIN إلى BDT
৳--
|1 PUMPKIN إلى NGN
₦--
|1 PUMPKIN إلى UAH
₴--
|1 PUMPKIN إلى VES
Bs--
|1 PUMPKIN إلى PKR
Rs--
|1 PUMPKIN إلى KZT
₸--
|1 PUMPKIN إلى THB
฿--
|1 PUMPKIN إلى TWD
NT$--
|1 PUMPKIN إلى CHF
Fr--
|1 PUMPKIN إلى HKD
HK$--
|1 PUMPKIN إلى MAD
.د.م--