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سعر PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 578.77K . يتم تحديث سعر PUMPKIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PUMPKIN TOKEN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.35K - تغيير سعر PUMPKIN TOKEN خلال اليوم هو +1.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PUMPKIN TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PUMPKIN TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PUMPKIN TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PUMPKIN TOKEN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.02% 30 يوم $ 0 -37.08% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PUMPKIN TOKEN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.25% تغير السعر (1يوم) +1.02% تغير السعر (7 أيام) -29.37%

معلومات سوق PUMPKIN TOKEN (PUMPKIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: