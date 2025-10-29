معلومات سعر Predi by Virtuals (PREDI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00934386 $ 0.00934386 $ 0.00934386 24 ساعة منخفض $ 0.01503658 $ 0.01503658 $ 0.01503658 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00934386$ 0.00934386 $ 0.00934386 24 ساعة مرتفع $ 0.01503658$ 0.01503658 $ 0.01503658 عالية طوال الوقت $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -5.78% تغير السعر (1يوم) +33.08% تغير السعر (7 أيام) +113.15% تغير السعر (7 أيام) +113.15%

سعر Predi by Virtuals (PREDI) في الوقت الحقيقي هو $0.0131439. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PREDI بين أدنى سعر $ 0.00934386 وأعلى سعر $ 0.01503658، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPREDI على الإطلاق هو $ 0.01911756، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PREDI -5.78% على مدار الساعة الماضية، +33.08% على مدار 24 ساعة، و +113.15% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Predi by Virtuals (PREDI)

القيمة السوقية $ 6.55M$ 6.55M $ 6.55M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.12M$ 13.12M $ 13.12M إمداد دورة التداول 498.97M 498.97M 498.97M إجمالي العرض 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

القيمة السوقية الحالية لـ Predi by Virtuals هي $ 6.55M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PREDI يبلغ 498.97M، مع إجمالي عرض 998970363.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.12M.