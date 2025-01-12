سعر POPNUT (POPNUT)
سعر POPNUT (POPNUT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 17.97K. يتم تحديث سعر POPNUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق POPNUT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 115.46
- تغيير سعر POPNUT خلال اليوم هو -0.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.58M
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خلال اليوم، كان سعر POPNUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر POPNUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر POPNUT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر POPNUT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.62%
|30 يوم
|$ 0
|-45.02%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر POPNUT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.34%
-0.62%
-35.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide.
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