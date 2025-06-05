سعر Pico ($PICO)
سعر Pico ($PICO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 393.48K. يتم تحديث سعر $PICO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pico الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Pico خلال اليوم هو -5.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Pico مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pico مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pico مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pico مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.32%
|30 يوم
|$ 0
|-86.09%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pico: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.86%
-5.32%
-5.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pico is one of the flagship IPs of Abstract Chain—a mischievous, emotionally resonant penguin shaping a new cultural narrative. With a distinct visual identity, 100M+ views across social platforms, and a strong content pipeline (animation, lore, more), Pico is built to scale across media, community, and on-chain integrations within the Abstract ecosystem. Pico escaped, and now he's taking over the chain.
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