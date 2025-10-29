سعر Pi Network Dog (PIDOG)
سعر Pi Network Dog (PIDOG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PIDOG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPIDOG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PIDOG -0.09% على مدار الساعة الماضية، +7.56% على مدار 24 ساعة، و -5.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ Pi Network Dog هي $ 232.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIDOG يبلغ 5.23T، مع إجمالي عرض 31415828112929.29. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.
خلال اليوم، كان سعر Pi Network Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pi Network Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pi Network Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pi Network Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.56%
|30 يوم
|$ 0
|-23.26%
|60 يوم
|$ 0
|+19.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.
By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.
