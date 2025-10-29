سعر Pi Network Dog المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PIDOG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PIDOG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Pi Network Dog المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PIDOG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PIDOG بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن PIDOG

معلومات سعر PIDOG

الموقع الرسمي لـ PIDOG

اقتصاد توكن PIDOG

توقعات سعر PIDOG

شعار Pi Network Dog

سعر Pi Network Dog (PIDOG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PIDOG إلى USD:

--
----
+7.50%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Pi Network Dog (PIDOG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:08:18 (UTC+8)

معلومات سعر Pi Network Dog (PIDOG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

+7.56%

-5.65%

-5.65%

سعر Pi Network Dog (PIDOG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PIDOG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPIDOG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PIDOG -0.09% على مدار الساعة الماضية، +7.56% على مدار 24 ساعة، و -5.65% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pi Network Dog (PIDOG)

$ 232.25K
$ 232.25K$ 232.25K

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

5.23T
5.23T 5.23T

31,415,828,112,929.29
31,415,828,112,929.29 31,415,828,112,929.29

القيمة السوقية الحالية لـ Pi Network Dog هي $ 232.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIDOG يبلغ 5.23T، مع إجمالي عرض 31415828112929.29. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.40M.

سجل سعر Pi Network Dog (PIDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pi Network Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pi Network Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pi Network Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pi Network Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+7.56%
30 يوم$ 0-23.26%
60 يوم$ 0+19.04%
90 يوم$ 0--

ما هو Pi Network Dog ( PIDOG )

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Pi Network Dog (PIDOG)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Pi Network Dog (USD)

كم ستكون قيمة Pi Network Dog (PIDOG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Pi Network Dog (PIDOG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Pi Network Dog.

تحقق الآن من توقعات سعر Pi Network Dog!

عملة PIDOG إلى العملات المحلية

توكنوميكس Pi Network Dog (PIDOG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Pi Network Dog (PIDOG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PIDOG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Pi Network Dog (PIDOG)

كم يساوي Pi Network Dog (PIDOG) اليوم؟
سعر PIDOG المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PIDOG إلى USD الحالي؟
سعر PIDOG إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Pi Network Dog ؟
القيمة السوقية لعملة PIDOG هي $ 232.25K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PIDOG؟
العرض المتداول لتوكن PIDOG هو 5.23T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PIDOG؟
حقق PIDOG سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PIDOG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 PIDOG.
ما هو حجم تداول PIDOG؟
حجم تداول PIDOG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PIDOG هذا العام؟
قد يرتفع PIDOG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PIDOG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:08:18 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

