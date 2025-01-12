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سعر PHOENIX (PHX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 116.90K . يتم تحديث سعر PHX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PHOENIX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر PHOENIX خلال اليوم هو 0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 335.77B

أداء سعر PHOENIX (PHX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PHOENIX مقابل USD هو $ 0.0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PHOENIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PHOENIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PHOENIX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0.0 0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PHOENIX (PHX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PHOENIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق PHOENIX (PHX)

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