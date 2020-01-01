توكنوميكس PHOENIX (PHX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول PHOENIX (PHX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات PHOENIX (PHX) Phoenix is a hyper deflationary protocol built on top of Inferno and functions as a staking whale in three separate Titanx projects: Blaze, Flux, and Titanx. Rewards received are used to maintain the stakes and fuel the Phoenix buy&burn. This buy&burn will route through Inferno first before buying Phoenix off market. The Phoenix brought off market is split 50/50: half is burnt, and half is sent to an auction balance where 1% of the balance is auctioned off daily for Titanx. Titanx received is recycled back into Phoenix. The Staking Trinity Phoenix will have partial ownership in three staking protocols. The rewards received will be split between maintaining the stakes and fueling the Phoenix buy&burn / buy&bid. Titanx stake- 20% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will be max staked. Flux stake- 28% of all Titanx that enters Phoenix through the mint phase will first buy Inferno before buying Flux to be max staked. Blaze stake- 9% of all Titanx that enters Phoenix during the mint phase will first buy Inferno before buying Blaze to be max staked. For the first 110 days 100% of rewards received will be reinvested to grow the stake. Daily auctions Whenever the Phoenix buy smart contract is triggered by a user Titanx will buy Inferno before buying Phoenix. The Phoenix brought is split 50/50: 50% will be burnt. 50% will be sent to an auction balance. Starting after the mint phase perpetual auctions will commence with 1% of this balance being up for grabs in return for Titanx. The Titanx received will be recycled back into the Phoenix buy smart contract and will also be used to further support the three stakes. الموقع الرسمي: https://app.phoenix.win/ الوثيقة البيضاء: https://docs.phoenix.win/ اشتر PHX الآن!

توكنوميكس PHOENIX (PHX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار PHOENIX (PHX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 106.68K $ 106.68K $ 106.68K إجمالي العرض: $ 306.42B $ 306.42B $ 306.42B العرض المتداول: $ 306.42B $ 306.42B $ 306.42B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 106.68K $ 106.68K $ 106.68K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر PHOENIX (PHX)

توكنوميكس PHOENIX (PHX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس PHOENIX (PHX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PHX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PHX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PHX، استكشف السعر المباشر لتوكن PHX!

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