سعر pewpew (PEWPEW)
سعر pewpew (PEWPEW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.21K. يتم تحديث سعر PEWPEW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pewpew الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.26K
- تغيير سعر pewpew خلال اليوم هو +5.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.96M
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خلال اليوم، كان سعر pewpew مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pewpew مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pewpew مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pewpew مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.58%
|30 يوم
|$ 0
|-17.17%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر pewpew: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+5.58%
-8.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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