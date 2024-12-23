سعر Party (PARTY)
سعر Party (PARTY) المباشر لليوم هو USD 0.01208881. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.84M. يتم تحديث سعر PARTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Party الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54M
- تغيير سعر Party خلال اليوم هو -2.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.04B
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خلال اليوم، كان سعر Party مقابل USD هو $ -0.0003037961663708 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Party مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Party مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Party مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0003037961663708
|-2.45%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Party: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.74%
-2.45%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$Party is the #3 BRC-20 ticker with 5-byte, launched as the test token of BTC.Fun. BTC. Fun is a memecoin launchpad for BTC native assets, deployed on Merlin Chain. BTC.Fun enables permissionless launching and trading of native Bitcoin assets, including Runes and BRC20 tokens, with multi-chain liquidity support. The platform stands out for its user-friendly approach, featuring fair launch mechanisms, guaranteed refunds for unsuccessful launches, and innovative features such as live streaming and AI-powered trading tools. By redirecting minting fees into liquidity pools and offering cost-effective cross-chain solutions, BTC.Fun creates a sustainable ecosystem that fosters community engagement and growth.
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