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سعر Party (PARTY) المباشر لليوم هو USD 0.01208881 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 24.84M . يتم تحديث سعر PARTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Party الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.54M - تغيير سعر Party خلال اليوم هو -2.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.04B

أداء سعر Party (PARTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Party مقابل USD هو $ -0.0003037961663708 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Party مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Party مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Party مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003037961663708 -2.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Party (PARTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Party: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01198061$ 0.01198061 $ 0.01198061 24 ساعة مرتفع $ 0.01286624$ 0.01286624 $ 0.01286624 عالية طوال الوقت $ 0.01639742$ 0.01639742 $ 0.01639742 تغير السعر (1 ساعة) -1.74% تغير السعر (1يوم) -2.45% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Party (PARTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: