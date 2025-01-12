سعر Paco ($PACO)
سعر Paco ($PACO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.72K. يتم تحديث سعر $PACO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Paco الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 602.19
- تغيير سعر Paco خلال اليوم هو -3.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 872.39M
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خلال اليوم، كان سعر Paco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Paco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Paco مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Paco مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.29%
|30 يوم
|$ 0
|-18.78%
|60 يوم
|$ 0
|-58.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Paco: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.12%
-3.29%
-7.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Paco's coin is 100% penguin-made, with no humans involved—seriously, none. This entire project was conceived in Paco's basement, purely for his own amusement and dreams of world domination. There's no team, no backup, and definitely no accountability. The coin serves no real purpose other than to keep Paco entertained and maybe, just maybe, buy him a golden fish someday. Any updates? Well, they're at the mercy of random internet folks and whatever whim Paco's feeling that day.
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