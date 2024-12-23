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سعر Osean (OSEAN) المباشر لليوم هو USD 0.00112174 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 951.83K . يتم تحديث سعر OSEAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Osean الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 601.44 - تغيير سعر Osean خلال اليوم هو -2.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 849.85M

أداء سعر Osean (OSEAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Osean مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Osean مقابل USD هو $ +0.0002136757 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Osean مقابل USD هو $ +0.0000216333 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Osean مقابل USD هو $ +0.000174510320007971 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.25% 30 يوم $ +0.0002136757 +19.05% 60 يوم $ +0.0000216333 +1.93% 90 يوم $ +0.000174510320007971 +18.42%

تحليل سعر Osean (OSEAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Osean: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00111381$ 0.00111381 $ 0.00111381 24 ساعة مرتفع $ 0.00116138$ 0.00116138 $ 0.00116138 عالية طوال الوقت $ 0.00365894$ 0.00365894 $ 0.00365894 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -2.25% تغير السعر (7 أيام) -14.73%

معلومات سوق Osean (OSEAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: