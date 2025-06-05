سعر Openworld App (OWA)
سعر Openworld App (OWA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 135.53K. يتم تحديث سعر OWA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Openworld App الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Openworld App خلال اليوم هو -17.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M
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خلال اليوم، كان سعر Openworld App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Openworld App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Openworld App مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Openworld App مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-17.27%
|30 يوم
|$ 0
|+308.88%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Openworld App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-17.27%
-13.05%
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