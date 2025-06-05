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سعر Openworld App (OWA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 135.53K . يتم تحديث سعر OWA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Openworld App الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Openworld App خلال اليوم هو -17.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.94M

أداء سعر Openworld App (OWA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Openworld App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Openworld App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Openworld App مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Openworld App مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -17.27% 30 يوم $ 0 +308.88% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Openworld App (OWA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Openworld App: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00107202$ 0.00107202 $ 0.00107202 تغير السعر (1 ساعة) +0.37% تغير السعر (1يوم) -17.27% تغير السعر (7 أيام) -13.05%

معلومات سوق Openworld App (OWA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: