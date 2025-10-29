سعر Onocoy Token المباشر اليوم هو 0.02644376 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ONO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ONO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Onocoy Token المباشر اليوم هو 0.02644376 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي ONO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر ONO بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر Onocoy Token (ONO)

السعر المباشر لـ 1 ONO إلى USD:

$0.02644629
$0.02644629$0.02644629
+2.40%1D
مخطط أسعار Onocoy Token (ONO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 16:46:00 (UTC+8)

معلومات سعر Onocoy Token (ONO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02581559
$ 0.02581559$ 0.02581559
24 ساعة منخفض
$ 0.02767727
$ 0.02767727$ 0.02767727
24 ساعة مرتفع

$ 0.02581559
$ 0.02581559$ 0.02581559

$ 0.02767727
$ 0.02767727$ 0.02767727

$ 0.084078
$ 0.084078$ 0.084078

$ 0.02166884
$ 0.02166884$ 0.02166884

-0.00%

+2.43%

-6.79%

-6.79%

سعر Onocoy Token (ONO) في الوقت الحقيقي هو $0.02644376. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ONO بين أدنى سعر $ 0.02581559 وأعلى سعر $ 0.02767727، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـONO على الإطلاق هو $ 0.084078، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02166884.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ONO -0.00% على مدار الساعة الماضية، +2.43% على مدار 24 ساعة، و -6.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Onocoy Token (ONO)

$ 10.59M
$ 10.59M$ 10.59M

--
----

$ 21.42M
$ 21.42M$ 21.42M

400.42M
400.42M 400.42M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

القيمة السوقية الحالية لـ Onocoy Token هي $ 10.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ONO يبلغ 400.42M، مع إجمالي عرض 809830461.9629699. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.42M.

سجل سعر Onocoy Token (ONO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Onocoy Token مقابل USD هو $ +0.0006281 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Onocoy Token مقابل USD هو $ -0.0082506726 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Onocoy Token مقابل USD هو $ -0.0102133522 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Onocoy Token مقابل USD هو $ -0.02928076131466625 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0006281+2.43%
30 يوم$ -0.0082506726-31.20%
60 يوم$ -0.0102133522-38.62%
90 يوم$ -0.02928076131466625-52.54%

ما هو Onocoy Token ( ONO )

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

المصدر Onocoy Token (ONO)

توقعات سعر Onocoy Token (USD)

كم ستكون قيمة Onocoy Token (ONO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Onocoy Token (ONO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Onocoy Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Onocoy Token!

عملة ONO إلى العملات المحلية

توكنوميكس Onocoy Token (ONO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Onocoy Token (ONO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس ONO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Onocoy Token (ONO)

كم يساوي Onocoy Token (ONO) اليوم؟
سعر ONO المباشر في USD هو USD 0.02644376، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر ONO إلى USD الحالي؟
سعر ONO إلى USD الحالي هو $ 0.02644376. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Onocoy Token ؟
القيمة السوقية لعملة ONO هي $ 10.59M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن ONO؟
العرض المتداول لتوكن ONO هو 400.42M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ ONO؟
حقق ONO سعرًا قياسيًا قدره 0.084078 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ ONO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.02166884 ONO.
ما هو حجم تداول ONO؟
حجم تداول ONO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع ONO هذا العام؟
قد يرتفع ONO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر ONO لمزيد من التحليل المتعمق.
