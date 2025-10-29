معلومات سعر Onocoy Token (ONO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.02581559 24 ساعة مرتفع $ 0.02767727 عالية طوال الوقت $ 0.084078 أدنى سعر $ 0.02166884 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +2.43% تغير السعر (7 أيام) -6.79%

سعر Onocoy Token (ONO) في الوقت الحقيقي هو $0.02644376. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ONO بين أدنى سعر $ 0.02581559 وأعلى سعر $ 0.02767727، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـONO على الإطلاق هو $ 0.084078، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.02166884.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ONO -0.00% على مدار الساعة الماضية، +2.43% على مدار 24 ساعة، و -6.79% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Onocoy Token (ONO)

القيمة السوقية $ 10.59M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.42M إمداد دورة التداول 400.42M إجمالي العرض 809,830,461.9629699

القيمة السوقية الحالية لـ Onocoy Token هي $ 10.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ONO يبلغ 400.42M، مع إجمالي عرض 809830461.9629699. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.42M.