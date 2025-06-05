سعر OmniMinds (OMNIS)
سعر OmniMinds (OMNIS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 691.35K. يتم تحديث سعر OMNIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OmniMinds الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OmniMinds خلال اليوم هو -3.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر OmniMinds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OmniMinds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OmniMinds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OmniMinds مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OmniMinds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.44%
-3.30%
-7.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OmniMinds is building the foundation for powerful computer-use agents through crowdsourced action datasets, open-source tools, and frontier agent models. We want to improve the world by providing amazing computer-use agents. Users can record their everyday computer tasks to train AI models and earn $OMNIS tokens. High-quality demonstrations earn more per task, rewarding expert skill. You can complete simple tasks like: ordering food or browsing websites Earn rewards for each quality demonstration uploaded Help build better AI assistants through your contributions
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