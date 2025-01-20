سعر obema (OBEMA)
سعر obema (OBEMA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OBEMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق obema الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.44K
- تغيير سعر obema خلال اليوم هو -18.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر obema مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر obema مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر obema مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر obema مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-18.47%
|30 يوم
|$ 0
|+2.85%
|60 يوم
|$ 0
|-31.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر obema: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.18%
-18.47%
+16.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
pure memecoin for michelle obama's potential running for president. Its just for fun!
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